الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

العمال الفلسطينيين
العمال الفلسطينيين
ناصر السيد

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم الاثنين، أن الخسائر التي تكبدها العمال الفلسطينيين خلال عامين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قُدّرت بنحو 9 مليارات دولار.

وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في تقريره السنوي لعام 2025، خلال مؤتمر صحفي أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت نحو 38%، جراء تعطل ما يقارب 550 ألف عامل عن العمل من أصل 1.4 مليون يشكلون القوى العاملة الفلسطينية، في حين تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة 80%.

وأشار إلى أن رواتب العمال الذين كانوا يعملون في أراضي الـ48 تُقدَّر بحوالي 1.35 مليار شيكل شهريًا، وهو رقم يفوق إجمالي رواتب موظفي الحكومة والقطاع الخاص في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، برئاسة المهندس علي شعث، أن فتح معبر رفح يمثل نافذة أمل حقيقية لقطاع غزة، ومحطة مهمة ضمن الجهود المبذول لتنظيم حركة التنقل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفتحت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، معبر رفح، من الجهة الفلسطينية، بين قطاع غزة ومصر، جزئيًا، وبقيود أمنية إسرائيلية مشددة، دون وضوح الآلية المتّبعة للسفر والعودة؛ بعد نحو 20 شهرًا من إغلاقه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".

خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلي قطاع غزة

