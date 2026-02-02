قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استئناف أعمال توصيل المرافق بعقار نفق الهرم بالجيزة بعد توقف ٣٥ عامًا
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية

أفادت  وسائل إعلام بولندية، نقلاً عن مصادر، يوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر على قاعدة عسكرية في برزاسني، شمال وسط بولندا، في 28 يناير.

وذكرت أن الشرطة العسكرية البولندية أكدت أنها تحقق في الحادثة ولم تتمكن رويترز من التواصل مع الشرطة العسكرية للتعليق.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الليتوانية بأن طائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والمتمركزة بالتناوب في قاعدة زوكنياي الجوية الليتوانية، رافقت طائرات عسكرية روسية سبع مرات في يناير بالقرب من المجال الجوي الليتواني.

وجاء في بيان الدفاع الليتوانية: "بدأت أولى عمليات المرافقة في 5 يناير وبعد ذلك، انطلقت الطائرات المقاتلة ما بين مرة وثلاث مرات أسبوعيًا"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وتُعدّ عملية المرافقة الجوية هذه إجراءً روتينيًا لأمن المجال الجوي وقد نفّذت قوات الناتو عمليات اعتراض مماثلة 15 مرة في أكتوبر، و11 مرة في نوفمبر، و13 مرة في ديسمبر.

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية باستمرار أن الطائرات العسكرية الروسية العاملة من وإلى منطقة كالينينجراد تحلق فوق المياه الدولية، ملتزمةً التزامًا تامًا بلوائح المجال الجوي الدولي. 

ويشرف حلفاء الناتو على الأجواء فوق دول البلطيق، التي لا تمتلك قوات جوية خاصة بها. 

منذ عام 2004، تتمركز طائرات مقاتلة من الدول الأعضاء في التحالف في قاعدة زوكنياي الجوية بالتناوب وفي عام 2014، أُنشئت مهمة تناوب ثانية في قاعدة أماري الجوية في إستونيا.

سقوط طائرة مسيرة قاعدة عسكرية بولندية قاعدة عسكرية قاعدة زوكنياي الجوية الليتوانية وزارة الدفاع الليتوانية

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

