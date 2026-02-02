قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
إيران تلغي المناورات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
أسماء عبد الحفيظ

لا يقتصر ضرر الطقس البارد على الشعور بالبرد فقط، بل يمتد في صمت ليصيب كثيرًا من الأغراض التي نتركها خارج المنزل دون انتباه.

فمع انخفاض درجات الحرارة، يتسلل الهواء البارد المصحوب برطوبة الأمطار أو الضباب إلى أدق الأماكن، مثل الشقوق الدقيقة والوصلات والخراطيم والأسلاك، مسببًا تلفًا لا يظهر فورًا.

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد 

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد  

ووفقًا لما نشره موقع Times of India، فإن الماء المحتبس داخل هذه الأجزاء يتمدد عند التجمد، بينما تنكمش المواد المحيطة به، ما يؤدي إلى إضعافها تدريجيًا. وغالبًا لا تُكتشف المشكلة إلا مع انتهاء الشتاء، عند إعادة استخدام هذه الأدوات، حيث تظهر الشقوق فجأة، أو تتعطل الأجهزة الإلكترونية، أو تبدأ الوصلات في التسريب. والمفاجأة أن بعض المنتجات المصنفة للاستخدام الخارجي لا تكون مصممة لتحمل فترات طويلة من درجات الحرارة شديدة الانخفاض.

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد 

ولا تتأثر جميع الأدوات الخارجية بنفس الدرجة، فبعض الخامات تقاوم التجمد بشكل أفضل من غيرها، لكن هناك أغراضًا تظل الأكثر عرضة للتلف إذا تُركت مكشوفة طوال الشتاء، وقد يصبح إصلاحها صعبًا أو مستحيلًا مع حلول الربيع.

1- أثاث الحدائق والفناء

قد يبدو أثاث الفناء الخارجي بحالة جيدة عند النظر إليه، لكن الضرر الحقيقي يظهر عند الاستخدام. دورات التجمد والذوبان المتكررة قد تتسبب في تشقق ألياف الخشب، بينما تتعرض الأجزاء المعدنية للصدأ بسبب تجمع المياه. أما البلاستيك والخوص الصناعي، فيفقدان مرونتهما ويصبحان أكثر هشاشة، ما يؤدي إلى تكسرهما بسهولة عند أقل ضغط.

2- الأجهزة والإلكترونيات

البرودة الشديدة والتكثف الناتج عنها يشكلان خطرًا مباشرًا على المكونات الإلكترونية. فقد تتلف الأسلاك الداخلية، أو لوحات الدوائر، أو الشاشات دون سابق إنذار. وحتى الأجهزة المصممة لتحمل العوامل الجوية يُفضَّل نقلها إلى الداخل عند استمرار درجات الحرارة تحت الصفر، حفاظًا على عمرها الافتراضي.

3- الأسلاك الكهربائية

في الطقس البارد، تفقد الأسلاك الكهربائية مرونتها وتصبح أكثر صلابة، ما يزيد من احتمالية تشقق الغلاف الخارجي أو تلف الأسلاك من الداخل. ويُعد استخدام الأسلاك المخصصة للاستخدام الداخلي في الهواء الطلق خلال الشتاء مخاطرة كبيرة، إذ تزيد الرطوبة وتغيرات الحرارة من احتمالات حدوث أعطال أو مخاطر كهربائية.

4- مواد ومنتجات التنظيف الكيميائية

البرودة تؤثر أيضًا على السوائل والمواد الكيميائية. فقد ينفصل الطلاء أو يفقد خواصه، وتصبح محاليل التنظيف أقل فاعلية، كما تزداد كثافة بعض السوائل. أما المواد الحبيبية، فقد تمتص الرطوبة وتتكتل، ما يجعل استخدامها لاحقًا صعبًا أو غير ممكن.

5- غسالات الضغط والمعدات الخارجية

تُعد المعدات التي تحتوي على مضخات أو خراطيم من أكثر الأدوات عرضة للتلف في الشتاء. فعند تجمد الماء داخلها، يتمدد مسببًا تشقق الوصلات أو تلف موانع التسرب. وحتى مع تفريغ الماء بعناية، قد تبقى كميات صغيرة محبوسة في أماكن خفية داخل المضخة أو الخرطوم، ما يؤدي إلى تلفها مع تكرار التجمد.

الطقس البارد أثاث الفناء الإلكترونيات الشتاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

رجل الأعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: الإصلاح الاقتصادي الشامل أعاد وضع بلدنا على خريطة الاستثمار العالمي والقادم أفضل

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بحلول ليلة النصف من شعبان

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يوجه بإعداد وتأهيل صف ثان من قيادات الأعلى للآثار

بالصور

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

المزيد