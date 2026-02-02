الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

لا يقتصر ضرر الطقس البارد على الشعور بالبرد فقط، بل يمتد في صمت ليصيب كثيرًا من الأغراض التي نتركها خارج المنزل دون انتباه.

فمع انخفاض درجات الحرارة، يتسلل الهواء البارد المصحوب برطوبة الأمطار أو الضباب إلى أدق الأماكن، مثل الشقوق الدقيقة والوصلات والخراطيم والأسلاك، مسببًا تلفًا لا يظهر فورًا.

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

ووفقًا لما نشره موقع Times of India، فإن الماء المحتبس داخل هذه الأجزاء يتمدد عند التجمد، بينما تنكمش المواد المحيطة به، ما يؤدي إلى إضعافها تدريجيًا. وغالبًا لا تُكتشف المشكلة إلا مع انتهاء الشتاء، عند إعادة استخدام هذه الأدوات، حيث تظهر الشقوق فجأة، أو تتعطل الأجهزة الإلكترونية، أو تبدأ الوصلات في التسريب. والمفاجأة أن بعض المنتجات المصنفة للاستخدام الخارجي لا تكون مصممة لتحمل فترات طويلة من درجات الحرارة شديدة الانخفاض.

ولا تتأثر جميع الأدوات الخارجية بنفس الدرجة، فبعض الخامات تقاوم التجمد بشكل أفضل من غيرها، لكن هناك أغراضًا تظل الأكثر عرضة للتلف إذا تُركت مكشوفة طوال الشتاء، وقد يصبح إصلاحها صعبًا أو مستحيلًا مع حلول الربيع.

1- أثاث الحدائق والفناء

قد يبدو أثاث الفناء الخارجي بحالة جيدة عند النظر إليه، لكن الضرر الحقيقي يظهر عند الاستخدام. دورات التجمد والذوبان المتكررة قد تتسبب في تشقق ألياف الخشب، بينما تتعرض الأجزاء المعدنية للصدأ بسبب تجمع المياه. أما البلاستيك والخوص الصناعي، فيفقدان مرونتهما ويصبحان أكثر هشاشة، ما يؤدي إلى تكسرهما بسهولة عند أقل ضغط.

2- الأجهزة والإلكترونيات

البرودة الشديدة والتكثف الناتج عنها يشكلان خطرًا مباشرًا على المكونات الإلكترونية. فقد تتلف الأسلاك الداخلية، أو لوحات الدوائر، أو الشاشات دون سابق إنذار. وحتى الأجهزة المصممة لتحمل العوامل الجوية يُفضَّل نقلها إلى الداخل عند استمرار درجات الحرارة تحت الصفر، حفاظًا على عمرها الافتراضي.

3- الأسلاك الكهربائية

في الطقس البارد، تفقد الأسلاك الكهربائية مرونتها وتصبح أكثر صلابة، ما يزيد من احتمالية تشقق الغلاف الخارجي أو تلف الأسلاك من الداخل. ويُعد استخدام الأسلاك المخصصة للاستخدام الداخلي في الهواء الطلق خلال الشتاء مخاطرة كبيرة، إذ تزيد الرطوبة وتغيرات الحرارة من احتمالات حدوث أعطال أو مخاطر كهربائية.

4- مواد ومنتجات التنظيف الكيميائية

البرودة تؤثر أيضًا على السوائل والمواد الكيميائية. فقد ينفصل الطلاء أو يفقد خواصه، وتصبح محاليل التنظيف أقل فاعلية، كما تزداد كثافة بعض السوائل. أما المواد الحبيبية، فقد تمتص الرطوبة وتتكتل، ما يجعل استخدامها لاحقًا صعبًا أو غير ممكن.

5- غسالات الضغط والمعدات الخارجية

تُعد المعدات التي تحتوي على مضخات أو خراطيم من أكثر الأدوات عرضة للتلف في الشتاء. فعند تجمد الماء داخلها، يتمدد مسببًا تشقق الوصلات أو تلف موانع التسرب. وحتى مع تفريغ الماء بعناية، قد تبقى كميات صغيرة محبوسة في أماكن خفية داخل المضخة أو الخرطوم، ما يؤدي إلى تلفها مع تكرار التجمد.