قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

500 مليار دولار.. ترامب يعلن عن "اتفاقية تجارية" مع الهند

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الولايات المتحدة والهند إلى اتفاق تجاري، وخفض الرسوم الجمركية فورًا.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين، عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن مودي وافق أيضًا على شراء المنتجات الأمريكية "بكميات أكبر بكثير" كجزء من الاتفاق.

كما أكد ترامب في منشوره أن مودي التزم أيضًا "بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وزيادة مشترياته من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا".

وقال ترامب "لقد كان لي شرف التحدث مع رئيس الوزراء الهندي مودي هذا الصباح، إنه أحد أعز أصدقائي، وقائد قوي ومحترم لبلاده. تحدثنا عن أمور كثيرة، من بينها التجارة، وإنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا".

وأضاف "وافق على التوقف عن شراء النفط الروسي، وزيادة مشترياته من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا. سيساهم هذا في إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليًا، والتي يودي بحياة الآلاف كل أسبوع! انطلاقًا من الصداقة والاحترام لرئيس الوزراء مودي، وبناءً على طلبه، وبأثر فوري، اتفقنا على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند، بموجبها ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة من 25% إلى 18%". 

وتابع "كما ستسعى الهند بدورها إلى خفض رسومها الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إلى الصفر. والتزم رئيس الوزراء أيضًا بزيادة مشترياته من المنتجات الأمريكية، بالإضافة إلى استيراد ما يزيد عن 500 مليار دولار من الطاقة والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية والفحم وغيرها من المنتجات الأمريكية. ستتعزز علاقتنا المميزة مع الهند أكثر فأكثر في المستقبل. أنا ورئيس الوزراء مودي شخصان قادران على إنجاز الأمور، وهو ما لا ينطبق على معظم الناس. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

500 مليار دولار ترامب اتفاقية تجارية الهند الرئيس الأمريكي خفض الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

بالصور

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد