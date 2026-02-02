قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مجرم مدان جنسيًا .. ترامب يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدم حفل جوائز جرامي

ترامب
ترامب
محمد على

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدم حفل توزيع جوائز جرامي الثامن والستين بسبب تعليق الممثل الكوميدي على الرئيس الأمريكي والمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.

بعد تهنئة بيلي إيليش بفوزها بجائزة جرامي لأغنية العام عن أغنيتها "وايلد فلاور"، أثار المذيع تريفور نوح موضوع ترامب وإبستين.

قال  نوح مازحًا، في إشارة إلى تهديدات ترامب بالاستيلاء على الإقليم القطبي المتمتع بالحكم الذاتي“يا للعجب. إنها جائزة جرامي يرغب بها كل فنان - تقريبًا بقدر ما يرغب ترامب في جرينلاند”.

ثم أضاف نوح: "وهذا منطقي لأنه بما أن إبستين قد رحل، فهو يحتاج إلى جزيرة جديدة ليقضي فيها وقته مع بيل كلينتون".

أعلن نوح أن هذا سيكون عامه الأخير في تقديم حفل توزيع جوائز جرامي بعد ست مرات مضت كمقدم للحفل، وقد قلل من التعليقات السياسية في السنوات السابقة.

أثارت تعليقاته غضب ترامب، الذي لجأ إلى منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" ليقول أولاً إن "جوائز جرامي هي الأسوأ ولا يمكن مشاهدتها عملياً"، قبل أن ينتقد نوح.

قال ترامب"لا أستطيع التحدث نيابة عن بيل، لكنني لم أذهب قط إلى جزيرة إبستين، ولا إلى أي مكان قريب منها، وحتى التصريح الكاذب والمشين، لم أتهم قط بالتواجد هناك، ولا حتى من قبل وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة".

ثم وصف ترامب، نوح بأنه "خاسر تماماً" ويحتاج إلى "التأكد من صحة معلوماته".

وأضاف ترامب: "سأرسل محاميّ لمقاضاة هذا المسكين البائس عديم الموهبة، مغني الراب الأحمق... استعد يا نوح، سأستمتع معك!".

الصحفيين المارين بيت الأبيض المجرم الجنسي

