إصابة أحد أئمة القبلة في الجامع الأزهر بنزيف حاد بالمخ

تعرض الشيخ إبراهيم عبد الحميد البهنجاوي، إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، لنزيف حاد بالمخ وتم نقله إلى مستشفى طنطا لتلقي العلاج.

وأمَّ الشيخ إبراهيم البهنجاوي، المصلين في الجامع الأزهر، خلال الليلة الوترية الثانية من العشر الأواخر من رمضان الحالي.

ونجح الجامع الأزهر في أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، تضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.