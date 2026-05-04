سعر الذهب الآن عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

يبحث المواطنون عن سعر الذهب الان، والذي شهد سوق الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، في ظل حرص الكثيرين على متابعة الأسعار بشكل لحظي عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة السوق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر تحركات أسعار النفط العالمية أيضا على اتجاهات الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاعتماد عليه كأداة للتحوط من المخاطر.

الذهب ملاذ آمن

يظل الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يواصل سوق الذهب جذب اهتمام المتابعين خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية نحو 7905 جنيه للبيع و7845 جنيه للشراء، ليظل الأعلى بين الأعيرة من حيث القيمة.

وبلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولا في السوق، نحو 6915 جنيه للبيع و6865 جنيه للشراء، مع استقرار نسبي في التعاملات.

وسجل عيار 18 نحو 5925 جنيه للبيع و5885 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 4610 جنيه للبيع و4575 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 55320 جنيه للبيع و54920 جنيه للشراء، في حين سجلت الأونصة داخل السوق المحلية نحو 245805 جنيه للبيع و244030 جنيه للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4564.54 دولار، وسط تحركات محدودة في الأسواق الدولية.