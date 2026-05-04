معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

محمد إبراهيم

نظم معهد اللغات للقوات المسلحة فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية ، وذلك لتنمية المهارات اللغوية وتوسيع الأفاق العلمية للدارسين.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى عن نشأة وتطور المعهد ودوره فى إعداد نخبة من الكوادر المؤهلة لغوياً وثقافياً وفقاً لأرقى المستويات التعليمية .

وألقى اللواء تيسير العطار مدير معهد اللغات للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية داخل المعهد لإعداد دارسين مؤهلين بمختلف اللغات وكذا إلمامهم بالثقافات المرتبطة بتلك اللغات بما يعزز من دورهم فى أداء مهامهم على أكمل وجه .

كما ألقت ساتيه قارا على مديرة المركز الثقافى التركى كلمة أشارت خلالها إلى التعاون المثمر مع معهد اللغات للقوات المسلحة لتأهيل الدارسين باللغة التركية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين .

من جانبه أشاد جميل طاهرة لى نائب سفير الجمهورية التركية بالقاهرة بعمق العلاقات التركية المصرية التاريخية ، مشيداً بالمنظومة التعليمية داخل المعهد وتطلعه لمزيد من الزيارات العلمية للدارسين فى المستقبل .

واختتمت الفعاليات بتقديم عدد من الفقرات الفنية والشعرية باللغة التركية التى قدمها الدارسون بمهارة فائقة ، أعقبها إلتقاط بعض الصور التذكارية .

حضر الفعاليات عدد من ضباط وأعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة وعدد من مسئولى السفارة التركية بالقاهرة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة.

