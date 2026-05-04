لأول مرة منذ 20 عاما .. تركيا ترسل مسئولا رفيع المستوى إلى أرمينيا

أرسلت تركيا سياسياً رفيع المستوى إلى أرمينيا في زيارة رسمية للمرة الأولى منذ نحو عشرين عاماً، حسبما صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ يوم الاثنين.

شارك نائب الرئيس التركي جودت يلماز في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية (EPC) في العاصمة الأرمينية يريفان.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "من المهم للغاية وجود ممثل تركي في اجتماع دولي يُعقد في أرمينيا".

وأشارت أنقرة إلى أن آخر سياسي تركي رفيع المستوى زار أرمينيا كان الرئيس السابق عبد الله جول عام 2008.

وعادةً، لا يُسمح لنواب رؤساء الدول بحضور قمم المجموعة السياسية الأوروبية، إلا أنه في هذه الحالة، تم استثناء هذه الزيارة "نظراً للظروف الاستثنائية واللحظة التاريخية في العلاقات الأرمينية التركية"، على حد قول المسؤول.