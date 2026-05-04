إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين رصد هجوم صاروخي انطلق من إيران حيث رصد 4 صواريخ وتم اعتراض 3 قبل الوصول.

هجوم صاروخي إيراني ضد الإمارات

وأوضحت الدفاع الإماراتية، أنه تم رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.

ونوهت الجمهور الكريم بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة أثناء ورود الرسائل التحذيرية.