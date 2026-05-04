الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على إشادة منظمة الصحة العالمية في تقريرها عن التهاب الكبد لعام 2026 بالتجربة المصرية باعتبارها نموذجًا عالميًا رائدًا في القضاء على فيروس التهاب الكبد (سي)، بعد أن تحولت مصر من الدولة الأعلى عبئًا بالإصابة إلى أول دولة تحقق تصنيف "المستوى الذهبي" على مسار القضاء على المرض عام 2023.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن التقرير أوضح أن هذا النجاح جاء بفضل قيادة وطنية قوية ترجمت إلى إنجازات غير مسبوقة، أبرزها فحص أكثر من 60 مليون مواطن خلال عامي 2018 و2019 ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، وتشخيص وعلاج 5.5 مليون حالة بنهاية عام 2020، إلى جانب خفض تكلفة العلاج من 900 إلى 40 دولارًا فقط عبر توطين صناعة الدواء.

وأضاف التقرير أن هذه الجهود أسفرت عن تسجيل أعلى معدلات تشخيص وعلاج سنوية عالميًا، كما ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق أكبر انخفاض عالمي في عبء المرض بإقليم شرق المتوسط، مع تراجع الإصابات بالإقليم بنحو 6 ملايين حالة خلال الفترة من 2015 إلى 2024.

كما شدد التقرير على مواصلة مصر اليوم دورها الريادي بنقل خبراتها ودعم جهود مكافحة المرض في عدد من الدول مثل غانا وباكستان.