الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

أسماء عبد الحفيظ

تُعد البطاطس المقلية من أكثر الأكلات المحببة للكبار والصغار، فهي سريعة التحضير ولذيذة الطعم وتُقدم بجانب العديد من الوجبات. لكن المشكلة التي تواجه كثير من السيدات هي أن البطاطس تخرج أحيانًا مشبعة بالزيت بشكل مزعج، مما يؤثر على الطعم ويجعلها غير صحية. الحقيقة أن السبب لا يعود إلى نوع البطاطس فقط، بل إلى أخطاء بسيطة أثناء القلي قد لا ننتبه لها.

لماذا تمتص البطاطس الزيت؟

لفهم المشكلة، يجب أن نعرف ما يحدث أثناء القلي. عند وضع البطاطس في الزيت الساخن، يبدأ الماء الموجود بداخلها في التبخر، مما يكوّن طبقة خارجية مقرمشة. لكن إذا لم تتم هذه العملية بشكل صحيح، فإن الزيت يتسلل إلى داخل البطاطس بدلًا من أن يبقى على السطح، فتتشرب كمية كبيرة منه، للشيف مصطفى العمدوة

أهم الأخطاء التي تزيد امتصاص الزيت


1. الزيت غير ساخن بدرجة كافية

من أكثر الأخطاء شيوعًا هو وضع البطاطس في زيت غير ساخن جيدًا. في هذه الحالة، لا تتكون الطبقة الخارجية بسرعة، فتبدأ البطاطس في امتصاص الزيت بدلًا من طرده. لذلك يجب التأكد من أن الزيت ساخن قبل القلي.

2. عدم تجفيف البطاطس

بعد تقطيع البطاطس وغسلها، تظل مبللة بالماء. هذا الماء عند ملامسته للزيت يؤدي إلى خفض درجة حرارته، كما يساعد على امتصاص كمية أكبر من الزيت. الحل هو تجفيف البطاطس جيدًا باستخدام فوطة نظيفة أو مناديل.

3. تقطيع غير متساوٍ

عندما تكون قطع البطاطس بأحجام مختلفة، تنضج بعضها بسرعة بينما يحتاج الآخر وقتًا أطول. هذا يؤدي إلى بقاء بعض القطع في الزيت لفترة أطول، وبالتالي تمتص زيتًا أكثر.

4. وضع كمية كبيرة في المقلاة

ملء المقلاة بكمية كبيرة من البطاطس دفعة واحدة يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الزيت بشكل مفاجئ، وهو ما يزيد من امتصاص الزيت. الأفضل قلي كميات صغيرة على دفعات.

5. استخدام زيت قديم

الزيت المستخدم أكثر من مرة يفقد خواصه ويصبح أقل قدرة على تكوين طبقة عازلة حول البطاطس، مما يؤدي إلى امتصاص كمية أكبر من الزيت.

الطريقة الصحيحة لقلي البطاطس

للحصول على بطاطس مقرمشة وخفيفة:

سخني الزيت جيدًا قبل القلي
جففي البطاطس تمامًا قبل وضعها
اقلي على دفعات صغيرة
استخدمي زيتًا نظيفًا
يمكنك قلي البطاطس على مرحلتين: مرة أولى على حرارة متوسطة، ثم إخراجها وإعادة قليها على حرارة أعلى
نصائح إضافية لنتيجة أفضل
أضيفي رشة ملح بعد القلي وليس قبله
استخدمي مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد
اختاري نوع بطاطس مناسب للقلي (قليل الماء)

