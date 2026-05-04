الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين أن مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تعمل حالياً في الخليج العربي، وذلك بعد عبورها مضيق هرمز دعماً لعملية "مشروع الحرية" (Project Freedom).

وأضافت القيادة المركزيةالأنريكية في بيان لها أن القوات تسهم بشكل فعّال في الجهود الرامية إلى استعادة حرية مرور السفن التجارية.

وأوضحت أنه كخطوة أولى، نجحت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي في العبور عبر مضيق هرمز، وهما تواصلان رحلتهما بأمان.