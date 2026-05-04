بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية

غادرت الفنانة جنات، المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية اثر تعرضها لأنيميا حادة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت الفنانة جنات نقلت أمس الأحد إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضها لأنيميا حادة.. وقامت بنشر صورتها داخل المستشفى أثناء العلاج، وبدت وهي تضع محاليل وتحت الملاحظة الطبية.

أحدث أغاني جنات

طرحت الفنانة جنات عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أغنية " ها قد عاد» بمناسبة رمضان 2026.

الأغنية تأتى بطابع روحاني هادئ يعكس أجواء الشهر الكريم، وتحمل كلمات الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع موسيقى ديفيد أمين، حيث تمزج بين الإحساس الإيمانى واللمسة الموسيقية المعاصرة.

أحدث أعمال جنات

يذكر أن جنات طرحت مؤخرًا ألبومًا بعنوان “ألوم على مين”، والذي ضم عدة أغانٍ، من بينها:

• “ألوم على مين” كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين.

• “النص اللي يخص” كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين.

• “مبسوطين” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

• “يما قالولي” كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين.

• “توبة” كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي.

• “أشيك واحدة” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

• “من الليلة” كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين.

بالإضافة إلى ثلاث أغنيات أخرى.