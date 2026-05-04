قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منطقة واعدة | تركيا تعتزم استثمارا في مشروعات ضخمة بمطروح .. صور
الدفاع الإماراتية : التعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران
بسبب اللصوص.. ولاية أمريكية تخسر مليار دولار من النفط سنويِا
صواريخ باليستية.. الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجوم إيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي: فشل 7 أكتوبر يطارد القوات الجوية الإسرائيلية لسنوات
مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن إقرار الرؤية الإلكترونية لأول مرة.. ومعاقبة الممتنع عن النفقة
قدم الآن .. وظائف خالية بمصر للطيران 2026 بشروط بسيطة
الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C
بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية
إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم
رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3 | صور
الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية

جنات
جنات

غادرت الفنانة جنات، المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية اثر تعرضها لأنيميا حادة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت الفنانة جنات نقلت أمس الأحد إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضها لأنيميا حادة.. وقامت بنشر صورتها داخل المستشفى أثناء العلاج، وبدت وهي تضع محاليل وتحت الملاحظة الطبية.

أحدث أغاني جنات 

طرحت الفنانة جنات عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أغنية " ها قد عاد» بمناسبة رمضان 2026. 

الأغنية تأتى بطابع روحاني هادئ يعكس أجواء الشهر الكريم، وتحمل كلمات الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع موسيقى ديفيد أمين، حيث تمزج بين الإحساس الإيمانى واللمسة الموسيقية المعاصرة.

أحدث أعمال جنات

يذكر أن جنات طرحت مؤخرًا ألبومًا بعنوان “ألوم على مين”، والذي ضم عدة أغانٍ، من بينها:

   •    “ألوم على مين” كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين.

   •    “النص اللي يخص” كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين.

   •    “مبسوطين” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

   •    “يما قالولي” كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين.

   •    “توبة” كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي.

   •    “أشيك واحدة” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

   •    “من الليلة” كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين.

بالإضافة إلى ثلاث أغنيات أخرى.

جنات أغاني جنات أعمال جنات أحدث أعمال جنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الطلاق

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

ترشيحاتنا

ما يجب فعله حال أراد الزوج رد زوجته بعد انقضاء العدة

كيفية رد الرجل لزوجته بعد انتهاء فترة العدة .. أمينة الفتوى توضح

كيفية تكفين المرأة

كيفية تكفين المرأة وعدد الأكفان.. أمينة الإفتاء توضح التفاصيل

وزارة الأوقاف

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد