وزيرة الإسكان تصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء ببني سويف الجديدة والساحل الشمالي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة في مناطق مختلفة خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بمدينة بني سويف الجديدة والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وشددت وزيرة الإسكان على استمرار جهود أجهزة الوزارة في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، مع تكثيف الحملات الدورية لمنع الظواهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وتنوعت المخالفات بين التعدي على حدود الأراضي بإقامة أسوار وخزانات مياه أرضية بالساحل الشمالي الغربي، وصب أسقف وتنفيذ أعمال بناء بقطع أراضٍ في مناطق متفرقة بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة ودون سند قانوني.