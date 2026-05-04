قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الخام الأمريكي 3 دولارات وبرنت يزداد 5
شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج
اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بطائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة.. بيان عاجل من السودان بشأن الهجوم على مطار الخرطوم الدولي
بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية
QR Code يشعل أزمة حضور عزاء هاني شاكر .. تفاصيل حاسمة
بسبب مُرجيحة.. مصرع فتاة اختناقًا أثناء اللهو أمام منزلها في المنيا
منطقة واعدة | تركيا تعتزم استثمارا في مشروعات ضخمة بمطروح .. صور
الدفاع الإماراتية : التعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران
بسبب اللصوص.. ولاية أمريكية تخسر مليار دولار من النفط سنويِا
صواريخ باليستية.. الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجوم إيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي: فشل 7 أكتوبر يطارد القوات الجوية الإسرائيلية لسنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قدم الآن .. وظائف خالية بمصر للطيران 2026 بشروط بسيطة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يشهد سوق العمل في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية مناسبة، في ظل التوسع المستمر للشركات والمؤسسات في طرح وظائف جديدة بمختلف التخصصات، لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم معدلات التشغيل.

وظائف مصر للطيران 2026

وظائف مصر للطيران 2026

أعلنت مصر للطيران عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بنظام «عقد عمل مؤقت»، وذلك في تخصصات ضابط حركة، وأخصائي تخطيط شبكات، وضابط مبيعات، ضمن خطة الشركة لتدعيم كوادرها البشرية.

شروط التقديم

حددت الشركة مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها الحصول على مؤهل عال لغات أو مؤهل مناسب مسبوق بثانوية عامة لغات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما عند بداية التقديم.

كما يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة الكبرى، وفقا لما هو مثبت في بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة إنهاء الخدمة العسكرية بتقدير لا يقل عن جيد جدا أو الإعفاء النهائي.

وظائف مصر للطيران 2026

ملاحظات هامة

أوضحت الشركة أن وظيفة ضابط حركة مخصصة للذكور فقط، مع الالتزام بالعمل بنظام النوبات في أغلب التخصصات، باستثناء وظيفة تخطيط الشبكات.

موعد ورابط التقديم

يبدأ التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران اعتبارا من 15 مايو 2026، ويستمر حتى 30 مايو 2026.

مزايا الوظائف

تشمل المزايا صرف أرباح سنوية، وتأمين طبي شامل، إلى جانب تحمل الشركة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن توفير زي رسمي موحد وسكن مخصص للمغتربين من الرجال.

وظائف النقل الجماعي

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة أكتا ACTA للنقل الجماعي عن حاجتها لتعيين سائقين وسائقات للعمل ضمن منظومة النقل الحديثة، مع تقديم حوافز ورواتب مجزية وتأمينات كاملة.

ويشترط للتقديم الحصول على رخصة قيادة مهنية أو خاصة سارية لمدة لا تقل عن عام، مع اجتياز اختبارات القيادة الآمنة.

وظائف مصر للطيران 2026

فرص وزارة العمل

من جانبها، كشفت وزارة العمل عن طرح مجموعة من فرص العمل ضمن نشرة التوظيف الدورية، برواتب تصل إلى 10000 جنيه شهريا، في عدد من التخصصات داخل شركات صناعية وخدمية.

وتتضمن الوظائف فرصا في مجالات الشحن، والمخازن، والجودة، والإنتاج، والصيانة، إلى جانب وظائف فنية وحرفية، بما يلبي احتياجات مختلف المؤهلات.

ويشترط الحصول على مؤهل عال أو متوسط، مع تحديد الفئة العمرية وفقا لطبيعة كل وظيفة، حيث تتراوح بين 22 و45 عاما، مع توفير تأمينات اجتماعية وبيئة عمل مستقرة.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الدولة لتعزيز سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص حقيقية للشباب بما يدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

وظائف فرص عمل مصر للطيران وظائف مصر للطيران شغل وظائف خاليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

"بنها الأهلية" تنظم ندوة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وسوق العمل

نائب محافظ الأقصر يبحث 25 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح

نائب محافظ الأقصر يبحث 25 طلبا وشكوى في لقاء اليوم المفتوح

الفنان رياض الخولي

يبدأ 15 مايو .. مهرجان المسرح العالمي يكشف عن أسماء لجنة التحكيم

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد