قدم الآن .. وظائف خالية بمصر للطيران 2026 بشروط بسيطة

يشهد سوق العمل في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية مناسبة، في ظل التوسع المستمر للشركات والمؤسسات في طرح وظائف جديدة بمختلف التخصصات، لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم معدلات التشغيل.

وظائف مصر للطيران 2026

أعلنت مصر للطيران عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بنظام «عقد عمل مؤقت»، وذلك في تخصصات ضابط حركة، وأخصائي تخطيط شبكات، وضابط مبيعات، ضمن خطة الشركة لتدعيم كوادرها البشرية.

شروط التقديم

حددت الشركة مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها الحصول على مؤهل عال لغات أو مؤهل مناسب مسبوق بثانوية عامة لغات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما عند بداية التقديم.

كما يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة الكبرى، وفقا لما هو مثبت في بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة إنهاء الخدمة العسكرية بتقدير لا يقل عن جيد جدا أو الإعفاء النهائي.

ملاحظات هامة

أوضحت الشركة أن وظيفة ضابط حركة مخصصة للذكور فقط، مع الالتزام بالعمل بنظام النوبات في أغلب التخصصات، باستثناء وظيفة تخطيط الشبكات.

موعد ورابط التقديم

يبدأ التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران اعتبارا من 15 مايو 2026، ويستمر حتى 30 مايو 2026.

مزايا الوظائف

تشمل المزايا صرف أرباح سنوية، وتأمين طبي شامل، إلى جانب تحمل الشركة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن توفير زي رسمي موحد وسكن مخصص للمغتربين من الرجال.

وظائف النقل الجماعي

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة أكتا ACTA للنقل الجماعي عن حاجتها لتعيين سائقين وسائقات للعمل ضمن منظومة النقل الحديثة، مع تقديم حوافز ورواتب مجزية وتأمينات كاملة.

ويشترط للتقديم الحصول على رخصة قيادة مهنية أو خاصة سارية لمدة لا تقل عن عام، مع اجتياز اختبارات القيادة الآمنة.

فرص وزارة العمل

من جانبها، كشفت وزارة العمل عن طرح مجموعة من فرص العمل ضمن نشرة التوظيف الدورية، برواتب تصل إلى 10000 جنيه شهريا، في عدد من التخصصات داخل شركات صناعية وخدمية.

وتتضمن الوظائف فرصا في مجالات الشحن، والمخازن، والجودة، والإنتاج، والصيانة، إلى جانب وظائف فنية وحرفية، بما يلبي احتياجات مختلف المؤهلات.

ويشترط الحصول على مؤهل عال أو متوسط، مع تحديد الفئة العمرية وفقا لطبيعة كل وظيفة، حيث تتراوح بين 22 و45 عاما، مع توفير تأمينات اجتماعية وبيئة عمل مستقرة.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الدولة لتعزيز سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص حقيقية للشباب بما يدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.