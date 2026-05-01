الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وظائف خاليه تعلنها وزارة العمل لتلك الفئات

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخاليه التي أعلنتها وزارة العمل عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات المختلفة، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، وذلك ضمن فرص التوظيف الدورية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة.

وتتنوع هذه الفرص لتشمل مجالات متعددة تلائم مختلف المؤهلات والخبرات، مع توفير مزايا إضافية، من بينها التأمينات الاجتماعية وبيئة عمل مستقرة، ما يجعلها خيارا مناسبا للراغبين في بدء مسار مهني جديد أو تطوير أوضاعهم الوظيفية.

وظائف برواتب 10 آلاف جنيه

تتضمن الفرص المعلنة وظائف داخل شركة «أكما للكيماويات والتعدين»، وتشمل التخصصات التالية: 10 مسؤولين شحن، و10 أمناء مخازن، و20 فني جودة، و30 عاملا، و5 نجارين، و10 سائقين لودر، و16 سائق كلارك.

شروط التقديم والمزايا

تشترط هذه الوظائف أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يقل عمره عن 22 عاما ولا يزيد على 35 عاما، مع توفير راتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه، إلى جانب عدد من المزايا الوظيفية.

وظائف في قطاع الصناعات الغذائية

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل داخل «الشركة الاقتصادية للصناعات الغذائية»، وتشمل 20 عامل إنتاج، و5 مديرين مخازن، و10 مهندسين إنتاج، و5 مهندسين صيانة، و15 مراقب كاميرات، و5 فنيي تبريد وتكييف.

شروط القبول


يشترط للتقديم في هذه الوظائف الحصول على مؤهل عال أو متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و45 عاما، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع إمكانية زيادته وفقا لطبيعة الوظيفة.

كيفية التقديم


يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة في نشرة التوظيف، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز سوق التوظيف وتوفير وظائف مناسبة لمختلف الفئات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاقتصادي للأسر، فضلا عن تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل حقيقية تتوافق مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية.

فرصة للشباب.. الأزهر يطلق مسابقة أفضل مقال إبداعي.. التفاصيل والجوائز

بأكثر من 10 آلاف داعية في 3925 مسجدًا.. الأوقاف تعزز حضورها الميداني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

