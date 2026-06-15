أطعمة مفيدة لمتلازمة تكيس المبايض

تعد متلازمة تكيس المبايض من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها عدد كبير من النساء والفتيات ويلعب النظام الغذائي دور كبير في علاجها.

ووفقا لموقع asterdmhealthcareاليكم اهم الأطعمة التى يجب على النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تناولها.

بروتين حيواني نقي

الخضراوات والفواكه غير النشوية

المكسرات والبذور

الزيوت (مثل زيت الزيتون، زيت بذور اللفت)

خمر أحمر

جبن كامل الدسم

الأسماك والمحار

بيض

الفواكه قليلة السكر (مثل الأفوكادو والزيتون)

البقوليات (مثل فول الصويا، والعدس الأحمر، والفاصوليا، والبازلاء)

غني بالألياف الغذائية

مستخلصات نباتية (كجزء من حمية البحر الأبيض المتوسط الكيتونية)

لحم قليل الدهن بدون جلد (مثل الديك الرومي والدجاج)

جبن طازج عالي الدسم

الكربوهيدرات قليلة النشا والحبوب الكاملة (مثل دقيق الشوفان، والجاودار الكامل، والأرز البني)

الفواكه والخضروات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

عدم إدراج الحبوب والبقوليات وغيرها من المنتجات الغنية بالسكر

الحد من استهلاك اللحوم والبيض والأسماك في النظام الغذائي الكيتوني المتوسطي

أربعة مكملات غذائية ومستخلصات عشبية سائلة (كجزء من حمية البحر الأبيض المتوسط الكيتونية)