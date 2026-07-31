القليوبية : فتح باب تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ مجدي أتى، فتح باب استقبال طلبات تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعكس، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، وفي إطار تنظيم إجراءات التحويل بما يحقق مصلحة الطلاب.



وأوضحت المنطقة أن التحويل يقتصر على طلاب مرحلة التعليم الأساسي، بدءًا من المنقولين إلى الصف الثاني الابتدائي وحتى المنقولين إلى الصف الثالث الإعدادي، كما يُتاح للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/2026 الالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية من خلال البرنامج التأهيلي، وفقًا للضوابط المقررة.



وأكدت الإدارة أن الطلاب الراغبين في التحويل إلى المعاهد الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية سيؤدون اختبارًا شفهيًا في القدر المقرر من حفظ القرآن الكريم، مع الالتزام بضوابط السن والكثافة واستيفاء جميع المستندات المطلوبة.



وأضافت أن استقبال طلبات التحويل يبدأ اعتبارًا من السبت 1 أغسطس 2026 ويستمر حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، مع ضرورة إرفاق بيان إلكتروني معتمد يوضح الحالة الدراسية للطالب، على أن تتم إجراءات التحويل بعد موافقة الجهتين المحول منها والمحول إليها، وفقًا للتعليمات المنظمة.



وناشدت منطقة القليوبية الأزهرية أولياء الأمور بسرعة التقدم خلال المدة المحددة، واستكمال جميع المستندات المطلوبة، والتوجه إلى المعاهد الأزهرية أو الإدارات التعليمية المختصة لإنهاء إجراءات التحويل، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.