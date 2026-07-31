دعاء زهران: الشفافية في إدارة حادث ميناء دمياط عززت الثقة المجتمعية

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط اتسم بالمسؤولية والشفافية، مشيدة بسرعة إعلان نتائج التحقيقات الأولية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، بما يعكس قوة مؤسسات الدولة وحرصها على ترسيخ الثقة مع المواطنين، خاصة في القضايا التي تمس الأمن القومي.

دعم الدولة المصرية

وقالت زهران إن الشفافية في إدارة الأزمات تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على تماسك المجتمع، وتحد من انتشار الشائعات ومحاولات بث القلق، مؤكدة أن اطلاع المواطنين على المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة ويقوي الجبهة الداخلية.

وأشادت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" بالدور المهني الذي قدمه الإعلام المصري في تغطية الحادث، مؤكدة أن التزامه بالمصادر الرسمية وتحري الدقة قبل نشر المعلومات عكس وعيًا كبيرًا بطبيعة المرحلة، وأسهم في حماية الرأي العام من حملات التضليل، وترسيخ ثقافة الإعلام المسؤول.

وأكدت زهران أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يتطلب مزيدًا من التكاتف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الاستقرار يبدأ من وعي المواطنين وثقتهم في مؤسساتهم، وهو ما أثبتته الدولة من خلال إدارتها المتوازنة للموقف.

رفض جر مصر للحرب

واختتمت دعاء زهران تصريحاتها بالتأكيد على رفض أي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر أو جرها إلى دائرة الصراع، مشددة على أن قوة الدولة لا تستند فقط إلى مؤسساتها، بل أيضًا إلى وعي شعبها، ووحدة صفه، وقدرته على التمييز بين الحقيقة والشائعات، بما يحفظ أمن الوطن واستقراره.