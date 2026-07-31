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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس حزب الاتحاد: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ميناء دمياط تؤكد قوة مؤسساتها

محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد
محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد
عبد الرحمن سرحان

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن الطريقة التي أدارت بها الدولة المصرية تداعيات حادث ميناء دمياط عكست مستوىً رفيعًا من الكفاءة المؤسسية والشفافية، مشيدًا بسرعة تحرك أجهزة الدولة وإعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بمنتهى الوضوح، بما يؤكد أن الدولة تتعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي وفق نهج يقوم على المصارحة، وسيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

الشفافية في إعلان المعلومات الرسمية

وقال سيف إن الشفافية في إعلان المعلومات الرسمية في توقيتها المناسب أغلقت الباب أمام محاولات استغلال الواقعة لنشر الشائعات أو بث الفوضى، مؤكدًا أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، وأن مؤسساتها تعمل بتناغم كامل لحماية أمن الوطن وصون مقدراته.

وأشاد نائب رئيس حزب الاتحاد بالأداء المسؤول لوسائل الإعلام المصرية، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا مهنيًا في التعامل مع حدث يمس الأمن القومي، من خلال الالتزام بالمصادر الرسمية وتحري الدقة قبل نشر المعلومات. وأضاف أن الإعلام الوطني لم يكن مجرد ناقل للأحداث، بل لعب دورًا محوريًا في حماية الوعي العام، وإفشال حملات التضليل التي استهدفت إثارة البلبلة والتشكيك.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأكد سيف أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيدًا من التكاتف الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشددًا على أن السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت قدرتها على إدارة الملفات الإقليمية بحكمة واتزان، بما يحافظ على الأمن القومي ويرسخ مكانة مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

واختتم محمد سيف بيانه بالتأكيد على أن أي محاولة للمساس بسيادة الدولة المصرية أو جرها إلى دائرة الصراع ستبوء بالفشل، بفضل تماسك الجبهة الداخلية، ووعي الشعب المصري، وكفاءة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن حماية أمن مصر واستقرارها مسؤولية وطنية تستوجب التكاتف والالتفاف حول الدولة في مواجهة كل التحديات.

ميناء دمياط حادث ميناء دمياط محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد الاتحاد

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