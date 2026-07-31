10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

كشفت تقارير صحفية سعودية عن استمرار المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الاتحاد السعودي، بشأن إمكانية انتقال إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، إلى صفوف «العميد» خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة الوئام السعودية، فإن إدارة الأهلي رفضت عرضًا جديدًا من الاتحاد للتعاقد مع إمام عاشور، بعدما بلغت قيمة العرض المقدم من النادي السعودي 8 ملايين دولار.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي حددوا شروطهم للموافقة على رحيل اللاعب، حيث تمسكوا بالحصول على 10 ملايين دولار تُسدد بالكامل دفعة واحدة، مع منح إدارة الاتحاد مهلة 48 ساعة للرد على المطالب المالية.

وأشارت «الوئام» إلى أن إدارة الاتحاد وافقت من حيث المبدأ على رفع قيمة العرض إلى 10 ملايين دولار، لكنها اقترحت سداد المبلغ على دفعتين، بواقع 6 ملايين دولار في يناير و4 ملايين دولار في مارس.

إلا أن هذا المقترح لم يحظَ بموافقة الأهلي، الذي تمسك بالحصول على قيمة الصفقة كاملة دفعة واحدة، دون اللجوء إلى نظام التقسيط.

وطلبت إدارة الاتحاد مهلة أخيرة لتقديم ردها النهائي على شروط الأهلي، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين الناديين من أجل التوصل إلى اتفاق يحسم مستقبل إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي.

ويأتي ذلك في ظل تمسك الأهلي بشروطه المالية، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لحسم الصفقة وتدعيم صفوفه بلاعب الوسط المصري خلال الموسم الجديد.