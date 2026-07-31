قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 مليون يورو من بشكتاش.. نادي سعودي يستعد بقوة لخطف محمد صلاح
ضياء رشوان: نفي طهران المسؤولية عن حادث ميناء دمياط أمر يستحق التوقف عنده
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استهداف ميناء دمياط ويؤكد عدم صحة التقارير المتداولة
موعد أذان الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
إدارة ترامب توقع اتفاقا مع حماس خلال أيام يشمل نزع السلاح وإعادة إعمار غزة
بتكليف رئاسي.. كامل الوزير يصل دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء سفينتي التغويز والتخزين
تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم
الإمارات تدين حادث ميناء دمياط: نقف مع مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها
سعر أقل دولار في البنوك .. الآن
أغنى رجل في أفريقيا يعتزم التبرع بثلث ثروته .. ما السر؟
حرارة ورطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة
خطة أمريكية لضرب إيران لمدة أسبوعين على طاولة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرني سلوت يرفض عرض الأهلي السعودي.. ويحدد موقفه من التدريب في الموسم الجديد

سلوت
سلوت
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، من تولي القيادة الفنية لفريق الأهلي السعودي خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن سلوت رفض العرض المقدم من إدارة الأهلي لتولي تدريب الفريق خلفًا للألماني ماتياس يايسله، مفضلًا الانتظار للحصول على فرصة تدريبية جديدة على مستوى الأندية.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الهولندي كان قد رفض أيضًا تولي تدريب منتخب هولندا، في ظل رغبته في الاستمرار على رأس القيادة الفنية لأحد الأندية خلال الفترة المقبلة.

ورغم رفضه العرض، لا يزال سلوت ضمن قائمة المرشحين التي أعدها البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي الأهلي، لخلافة يايسله.

وأشارت «الرياضية» إلى أن الأهلي تحرك بقوة خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على موافقة سلوت لتدريب الفريق، إلا أن المدرب الهولندي تمسك بموقفه، وفضل انتظار عروض وفرص أخرى.

مسيرة آرني سلوت التدريبية

تولى آرني سلوت تدريب ليفربول في صيف 2024، خلفًا للألماني يورجن كلوب، بعدما حقق نجاحات لافتة مع فريق فينورد الهولندي.

وبدأ سلوت مسيرته لاعبًا في خط الوسط، حيث دافع عن ألوان أندية زفوله، وناك بريدا، وسبارتا روتردام، قبل اعتزاله كرة القدم عام 2013 واتجاهه إلى مجال التدريب.

وعمل سلوت في بداية مشواره التدريبي مساعدًا في نادي كامبور، قبل الانتقال إلى ألكمار، حيث تولى قيادة الفريق الأول عام 2019.

وخلال فترته مع ألكمار، نافس على لقب الدوري الهولندي في موسم 2019-2020، قبل إلغاء المسابقة بسبب جائحة كورونا، لينتقل بعدها إلى فينورد عام 2021.

ونجح سلوت مع فينورد في التتويج بلقب الدوري الهولندي موسم 2022-2023، ثم كأس هولندا موسم 2023-2024، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

أما مع ليفربول، فحقق سلوت إنجازًا تاريخيًا في موسمه الأول، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، ليصبح أول مدرب هولندي يتوج بلقب البريميرليج.

آرني سلوت ليفربول اتحاد جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

صورة أرشيفية

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

وسيم السيسي

وسيم السيسي: عرض أفلام الأجسام الطائرة يهدف لتمهيد الرأي العام ومنع «صدمة الكشف»

تبادل الحاويات

رئيس ميناء دمياط: التشغيل عاد لطبيعته.. ونمتلك "مركز متكامل" لإدارة الأزمات

الخدمات

توك شو| استقرار الخدمات بميناء دمياط.. يسرا اللوزي: كان نفسي في أي دور كوميدي.. وحقيقة ظهور أطباق طائرة في السماء

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد