آرني سلوت يرفض عرض الأهلي السعودي.. ويحدد موقفه من التدريب في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، من تولي القيادة الفنية لفريق الأهلي السعودي خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن سلوت رفض العرض المقدم من إدارة الأهلي لتولي تدريب الفريق خلفًا للألماني ماتياس يايسله، مفضلًا الانتظار للحصول على فرصة تدريبية جديدة على مستوى الأندية.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الهولندي كان قد رفض أيضًا تولي تدريب منتخب هولندا، في ظل رغبته في الاستمرار على رأس القيادة الفنية لأحد الأندية خلال الفترة المقبلة.

ورغم رفضه العرض، لا يزال سلوت ضمن قائمة المرشحين التي أعدها البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي الأهلي، لخلافة يايسله.

وأشارت «الرياضية» إلى أن الأهلي تحرك بقوة خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على موافقة سلوت لتدريب الفريق، إلا أن المدرب الهولندي تمسك بموقفه، وفضل انتظار عروض وفرص أخرى.

مسيرة آرني سلوت التدريبية

تولى آرني سلوت تدريب ليفربول في صيف 2024، خلفًا للألماني يورجن كلوب، بعدما حقق نجاحات لافتة مع فريق فينورد الهولندي.

وبدأ سلوت مسيرته لاعبًا في خط الوسط، حيث دافع عن ألوان أندية زفوله، وناك بريدا، وسبارتا روتردام، قبل اعتزاله كرة القدم عام 2013 واتجاهه إلى مجال التدريب.

وعمل سلوت في بداية مشواره التدريبي مساعدًا في نادي كامبور، قبل الانتقال إلى ألكمار، حيث تولى قيادة الفريق الأول عام 2019.

وخلال فترته مع ألكمار، نافس على لقب الدوري الهولندي في موسم 2019-2020، قبل إلغاء المسابقة بسبب جائحة كورونا، لينتقل بعدها إلى فينورد عام 2021.

ونجح سلوت مع فينورد في التتويج بلقب الدوري الهولندي موسم 2022-2023، ثم كأس هولندا موسم 2023-2024، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

أما مع ليفربول، فحقق سلوت إنجازًا تاريخيًا في موسمه الأول، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، ليصبح أول مدرب هولندي يتوج بلقب البريميرليج.