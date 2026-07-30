معسكر مغلق لغزل المحلة لمدة أسبوعين

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مدينة المحلة الكبرى صباح بعد غد السبت للدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية يستمر لمدة أسبوعين، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ويتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية القوية، حيث يلتقي غزل المحلة مع فرق المقاولون العرب وحرس الحدود ومسار، قبل أن يعود الفريق إلى المحلة قبل انطلاق الموسم الجديد بأسبوع.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الممتاز يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل، فيما تُقام مراسم قرعة البطولة الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

وفي سياق متصل، قرر الجهاز الفني وإدارة النادي إعارة الرباعي يوسف العزب، وعاطف الحكيم، ومصطفى أوفا، ومحمود مجدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف منحهم فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات تمهيدًا للاستفادة منهم مع الفريق في المستقبل.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي غزل المحلة أن قرار الإعارة جاء بعد تقييم شامل للاعبين، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون إمكانات جيدة، إلا أن صعوبة حصولهم على دقائق لعب كافية مع الفريق الأول في الوقت الحالي جعلت الإعارة الخيار الأفضل، بما يخدم مصلحة اللاعبين والنادي على حد سواء.