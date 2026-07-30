سنتكوم: طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تتزود بالوقود خلال مهمة بالشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن طائرة استطلاع من طراز P-8 بوسيدون تابعة للبحرية الأمريكية تقترب من طائرة تزويد وقود من طراز KC-135 ستراتوتانكر تابعة لسلاح الجو الأمريكي للتزود بالوقود أثناء قيامها بدورية في الشرق الأوسط.

وأوضحت /سنتكوم/، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة /إكس/ مساء اليوم، أن "طائرة P-8 تُعد طائرة استطلاع متخصصة، وهي من بين العديد من الطائرات التي تراقب المياه الإقليمية خلال الحصار الأمريكي المفروض على إيران".

كما أشار المنشور إلى أنه حتى اليوم الموافق الثلاثين من يوليو، قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتغيير مسار 24 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال الكامل في إطار تشديد الحصار البحري على إيران.