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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المحامين : أمن مصر وسيادتها خط أحمر .. ووحدة الصف ضرورة وطنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعرب الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن بالغ إدانته واستنكاره لما تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط من استهداف بطائرة مسيّرة، في واقعة تمثل اعتداءً مرفوضًا على الأراضي والمقدرات المصرية، وانتهاكًا لسيادة الدولة، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، ومحاولةً لتوسيع دائرة التوتر في المنطقة.

وأكد نقيب المحامين، أن أمن مصر القومي وسيادتها يمثلان خطًا أحمر لا يقبل المساس، وأن المرحلة الراهنة تستوجب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوحيد الصف الوطني، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، بما يحفظ أمن الوطن ويصون مقدراته، ويعزز استقرار الدولة المصرية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

واختتم نقيب المحامين، بيانه بدعوة جموع الشعب المصري إلى التمسك بالوعي الوطني، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة ومؤسساتها، ونبذ الشائعات ومحاولات بث الفرقة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية ووحدة المصريين سيظلان الركيزة الأساسية لعبور التحديات، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وسيادتها.

عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس المحامين العرب بطائرة مسيّرة

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