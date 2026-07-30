دخل الطب ومخدش الشهادة .. مصعب العباسي يبكي على الهواء

أكد الإعلامي مصعب العباسي أن البالطو الأبيض يمثل طموحًا وحلمًا للكثير من طلاب الثانوية العامة، موضحًا أن هناك أسرًا كثيرة تحلم بحصول أبنائها على درجات عالية تؤهلهم للالتحاق بكلية الطب أو بإحدى كليات القمة.

وأضاف العباسي، خلال تقديمه برنامج «علامة استفهام»، أنه بعد ظهور النتيجة سيلتحق كل طالب بالكلية التي أهلته لها درجاته، والتي تتوافق مع رغبته وما كان يسعى إلى تحقيقه.

وأشار إلى أن هناك طلابًا بذلوا كل ما في وسعهم، لكنهم لم يحصلوا على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، مؤكدًا أنه يجب التفريق بين حلم الطالب وحلم أسرته.

وتابع أن على كل أسرة أن تدرك قدرات أبنائها، وأن تساعدهم في اختيار المجال العملي المناسب لهم، موضحًا أن الطالب قادر على تحقيق النجاح والتميز في أي كلية يلتحق بها، إذا اجتهد وتفوق في دراسته.

وروى موقفًا شخصيًا، قائلًا: "كنت في فصل للمتفوقين، وكان هناك طلاب حصلوا على درجات عالية والتحقوا بكليات القمة، وأتذكر زميلًا لنا في عام 1997 حصل على مركز متقدم ضمن أوائل الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الطب بجامعة عين شمس، لكنه لم يتمكن من الحصول على شهادة التخرج بسبب مروره بظروف ومشكلات حالت دون استكمال دراسته الجامعية وأصبح الآن حاصل على شهادة الثانوية".

وتأثر مصعب العباسي، وكاد أن يبكي على الهواء، أثناء حديثه عن زميله الذي حقق أعلى الدرجات في الثانوية العامة، لكنه لم ينجح في استكمال رحلته الجامعية رغم تفوقه.