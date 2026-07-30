قبل إعلان النتيجة.. وفاة طالب ثانوية عامة غرقًا بالدقهلية ورسالة مؤثرة من والده: “ناجح دنيا وآخرة”

شهدت محافظة الدقهلية واقعة مؤلمة، بعدما توفي أحد طلاب الثانوية العامة غرقًا قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، في حادث أثار حالة من الحزن والتعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل منشورًا نعى فيه والد الراحل ابنه، معبرًا عن حزنه الشديد، وكتب: “ألف مبروك يا حبيب قلبي النجاح في الثانوية العامة.. ناجح في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ألف رحمة ونور عليك يا روح قلبي، عمري ما هنساك أبدًا يا قلبي.”

وأثارت كلمات والده تعاطفًا كبيرًا بين المتابعين، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، متمنين له الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.