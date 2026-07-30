الكويت تؤكد تضامنها مع مصر .. وتدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط

أدانت دولة الكويت بشدة الهجوم الذي البلاد باستخدام طائرة مسيرة، وأسفر عن اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط، معربة عن استنكارها الكامل لهذا الاعتداء.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، تضامن الكويت الكامل مع مصر، ودعمها الثابت لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها، وصون مصالحها الوطنية.

وشددت الوزارة على وقوف دولة الكويت إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد يمس أمنها أو سلامة أراضيها، مجددة موقفها الرافض لكافة الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار الدول الشقيقة.

ونفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، الشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الملاحة آمنة في البحر الأحمر ولا يوجد مبرر لأية مخاوف.

وأعلنت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط شمال البلاد، مساء الأربعاء، أظهرت أنه نجم عن طائرة مسيّرة، وذلك بعد السيطرة على الحريق.

كما أضافت، في بيان الخميس، أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، مؤكدة أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.