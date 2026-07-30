أعلنت الحكومة، استقرار الخدمات داخل ميناء دمياط واستمرار انتظام العمل بها بكامل الطاقة التشغيلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



وأكدت الحكومة، استمرار حركة استقبال ومغادرة السفن بمختلف أنواعها بميناء دمياط إلى جانب تنفيذ مختلف أعمال الشحن والتفريغ.



ويواصل ميناء دمياط تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف بما يلبي احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء.



وتشهد مختلف المحطات والأرصفة انتظامًا في حركة استقبال ومغادرة السفن وسط استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة،وفقا لإكسترا نيوز.