إيطاليا تطلق إنذارا باللون الأحمر في 11 مدينة مع إعلان حالة تأهب قصوى غدا بسبب الحرارة الشديدة

أعلنت السلطات الإيطالية وضع 11 مدينة في حالة تأهب قصوى غدا الجمعة بسبب الحرارة الشديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية – في بيان صادر اليوم – إطلاق إنذار باللون الأحمر للتحذير من موجة حر شديدة بمدن روما ، فلورنسا وتورينو ، بولزانو، كامبوباسو ،تشيفيتافيكيا ، فروسينوني ، لاتينية ، بيروجيا ، رييتي ، فيتربو.

وحذرت وزارة الصحة من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال .

يشار إلى أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة يتضمن ثلاثة مستويات ، ويعني المستوي الثالث "الأحمر" أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.