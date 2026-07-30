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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكلفة مليار جنيه.. محافظ القاهرة يشهد افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مستشفى الحسين الجامعي

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى الحسين الجامعي بتكلفة بلغت مليار جنيه.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما تشهده مستشفى الحسين الجامعى من أعمال تطوير يمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي، ويسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، خاصة أن المستشفى تُعد من أكبر الصروح الطبية والتعليمية التي تخدم المواطنين من مختلف المحافظات.

وشملت المرحلة الثانية من أعمال التطوير، تطوير العيادات الخارجية وزيادة عددها من 36 إلى 74 عيادة، إلى جانب تطوير الأقسام الداخلية، والتي تضم أقسام العظام، والتجميل، والحروق، والكبد، والجهاز الهضمي، والصدر، وجراحة الأوعية الدموية، فضلًا عن تطوير قسم الاستقبال، وإنشاء محطة كهرباء جديدة بقدرة 8.8 ميجاوات، وإنشاء وحدة كاميرات مركزية، ورفع كفاءة التكييف المركزي.

كما تضمنت أعمال التطوير دعم المستشفى بقسطرة قلبية جديدة بتكلفة 180 مليون جنيه، وجهاز معجل خطي لعلاج الأورام السرطانية بتكلفة 240 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير واجهات المستشفى بما يتوافق مع الطراز العمراني لمنطقة المشهد الحسيني، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنسيق واجهات المباني والأسوار لتتكامل مع الهوية المعمارية والتاريخية للمنطقة.

كما قام بيت الزكاة والصدقات المصري، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمتابعة الدكتورة سحر نصر أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرى، بالمساهمة في تطوير وحدة الرعاية المجمعة، حيث تم زيادة عدد الأسرة من 12 إلى 36 سريرًا، كما يجري الاستعداد لافتتاح مبنى قصور الكلى والغسيل الكلوي، الذي سيضم 68 ماكينة غسيل كلوي بدلًا من 16 ماكينة بما يحقق أعلى كفاءة في تقديم الخدمة.

وتضم مستشفى الحسين الجامعي 1047 سريرًا، و44 غرفة عمليات، و98 غرفة رعاية مركزة، وتستقبل نحو 37 ألف مريض سنويًا، تمثل 69% منهم حالات دقيقة، وتقدم مستشفى الحسين الجامعي خدماتها بالمجان أو من خلال العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يعكس دورها الحيوي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر، والدكتور أيمن عبد الغنى وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عبد الجليل مدير مستشفى الحسين الجامعي وعدد من قيادات المحافظة، والجامعة.

محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر مستشفى الحسين الجامعي

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