مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

أبدى الإعلامي مهيب عبد الهادي غضبه الشديد من أداء جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، خلال حديثه على الهواء، مؤكدًا أن الأخير لم ينجح رغم الصفقات التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية.

الزمالك

وقال مهيب: "جون إدوارد منجحش بأقل الإمكانيات، وفلوس اللي اتدفعت في بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ وإسماعيل راحت فين؟"، في إشارة إلى حجم الإنفاق الذي تم على تدعيم الفريق دون تحقيق النتائج المنتظرة.

وتأتي تصريحات مهيب في ظل الجدل المتواصل حول ملف الصفقات داخل الزمالك، وسط مطالب جماهيرية بمراجعة الأداء الإداري والفني قبل انطلاق الموسم الجديد.