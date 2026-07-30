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«ذروتها السبت والأحد».. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى الأسبوع الأول من أغسطس
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بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات وحالة الطقس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«ذروتها السبت والأحد».. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى الأسبوع الأول من أغسطس

حالة الطقس
حالة الطقس
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بدءًا من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، متوقعة استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء البلاد حتى الأسبوع الأول من أغسطس، حيث ستكون ذروتها يومي السبت والأحد المقبلين مع زيادة نسب الرطوبة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

وقالت رئيس مركز الاستشعار عن بعد التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إنه من المتوقع حدوث المزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة مع بداية شهر أغسطس المقبل مع ارتفاع نسبة الرطوبة، التي تعد عاملا رئيسيا في زيادة الاحساس بحرارة الطقس".

وأضافت "أن طقس الغد سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، حار رطب على السواحل الشمالية كما سيكون مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل ومائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر".

وتوقعت أن تبلغ درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وعلى الوجه البحري 36 درجة والمحسوسة 38، فيما تسجل على السواحل الشمالية الغربية 31 و35، وعلى السواحل الشمالية الشرقية 35 و39، بينما تسجل على شمال الصعيد 39 و41 وجنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43 درجة.

وتابعت "أن طقس الغد سيشهد أيضا تكونا للشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد"، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، حيث تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 45 كم/س؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء في المناطق المكشوفة؛ إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، الصحراء الغربية وتمتد لبعض المناطق في جنوب الصعيد.

سرعة نشاط الرياح

ولفتت إلى سرعة نشاط الرياح على بعض شواطىء (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة) وبعض الشواطىء المطلة على خليج السويس، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 5ر1 متر إلى 5ر2 متر.

وقالت "سيكون هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وأقصى جنوب البلاد)، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، وإتباع تعليمات السلامة على الشواطئ للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأمواج ومتابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، قالت شاكر "إنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل".

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سيكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة في بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سناء.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستكون كالتالي: (الجمعة) العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة، (السبت) العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة، (الأحد) العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة، (الاثنين) العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة و(الثلاثاء) العظمى 37 والمحسوسة 39.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية: (الجمعة) العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة، (السبت) العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة، (الأحد) العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة، (الاثنين) العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة و(الثلاثاء) العظمى 30 والمحسوسة 34 درجة.

وبالنسبة لشمال الصعيد فهي كالتالي: (الجمعة) العظمى 39 والمحسوسة 41، (السبت) العظمى 40 والمحسوسة 42، (الأحد) العظمى 41 و43 المحسوسة، (الاثنين) العظمى 41 والمحسوسة 43 و(الثلاثاء) العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المذكورة على جنوب الصعيد فهي كالتالي: (الجمعة) العظمى 43 والمحسوسة 44، (السبت) 45 والمحسوسة 46، (الأحد) 46 العظمى والمحسوسة 47، (الاثنين) العظمى 45 والمحسوسة 46 و(الثلاثاء) العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس استمرار الموجة الحارة أغسطس السبت والأحد زيادة نسب الرطوبة درجات الحرارة

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