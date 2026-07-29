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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة تضرب البلاد حتى الأسبوع الأول من أغسطس

حالة الطقس
حالة الطقس
نتيجة الثانوية العامة 2026

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الاثنين المقبل، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية مع زيادة نسب الرطوبة بمعدل 2 إلى 4 درجات؛ مما يزيد الإحساس بالحرارة في الظل.

بداية موجة حارة جديدة تمتد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس

وقالت رئيس مركز الاستشعار عن بعد التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم اللاثاء، "إننا على أعتاب بداية موجة حارة جديدة تمتد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل؛ مما يؤدي إلى الشعور بالاجهاد الحراري".

ونصحت المواطنين بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس خلال الفترة من 12 ظهرا إلى الساعة الـ5 بعد العصر، مع ضرورة تناول كميات كافية من السوائل وعلى رأسها المياه.

وأضافت "أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة؛ وهو ما يجعلنا نشعر بدرجات حرارة محسوسة عالية"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى ستكون 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، وعلى الوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39، فيما ستكون على السواحل الشمالية الغربية 32 و36، وعلى السواحل الشمالية الشرقية 35 و38، وعلى شمال الصعيد 39 و41، وجنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43 درجة.

وتابعت "أن طقس الغد سيشهد أيضا تكونا للشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد"، مؤكدة أنها ستكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/س؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت من سرعة الرياح على سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة)، حيث أنها ستتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، فيما ستبلغ على السواحل المطلة على خليج السويس ما بين 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وقالت شاكر "سيكون هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة المتفرقة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق".

وطالبت بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، وإتباع تعليمات السلامة على الشواطئ للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأمواج ومتابعة التحديثات الرسمية، محذرة المصطافين من ارتفاع الأمواج مجددا على شواطىء البحر المتوسط.

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس وحتى الاثنين المقبل، قالت شاكر "إنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، حيث سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبا خلال ساعات النهار، حار رطبا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطبا خلال ساعات الليل".

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما سيكون هناك نشاط للرياح خلال الفترة من الخميس وحتى الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت "أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس وحتى الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستكون كالتالي: (الخميس) العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة، (الجمعة) العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة، (السبت) العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة، (الأحد) العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة، (الاثنين) العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية: (الخميس) العظمى 31 والمحسوسة 34، (الجمعة) العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة، (السبت) العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة، (الأحد) 31 والمحسوسة 35 درجة، (الاثنين) العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة.

وبالنسبة لشمال الصعيد فهي كالتالي: (الخميس) العظمى 39 والمحسوسة 41، (الجمعة) العظمى 39 والمحسوسة 41، (السبت) العظمى 40 والمحسوسة 42، (الأحد) العظمى 41 و43 المحسوسة، (الاثنين) العظمى 40 والمحسوسة 42.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المذكورة على جنوب الصعيد فهي كالتالي: (الخميس) العظمى 42 والمحسوسة 43، (الجمعة) العظمى 43 والمحسوسة 44، (السبت) 44 والمحسوسة 45، (الأحد) 44 العظمى والمحسوسة 45 و(الاثنين) العظمى 44 والمحسوسة 45.

الهيئة العامة للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة زيادة نسب الرطوبة موجة حارة جديدة أشعة الشمس استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة

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