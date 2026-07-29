بالأسماء والصور.. أوائل الثانوية العامة 2025 - 2026 المكفوفين والدمج التعليمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 لفئة المكفوفين وطلاب الدمج التعليمي، وذلك ضمن قائمة أوائل الجمهورية التي اعتمدتها الوزارة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وجاء الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين الطالب أحمد مجدي علي منشاوي، من إدارة غرب الفيوم، بعدما حصل على 314.5 درجة.

وفي شعبة العلوم - الدمج التعليمي، حصد الطالب محمد عبدالله محمد حمزة، من إدارة العجوزة، المركز الأول بمجموع 309 درجات.

بينما في شعبة الرياضيات - الدمج التعليمي، فقد جاء الطالب يوسف خالد عبدالعزيز السيد، من إدارة الدقي، في المركز الأول، بعد حصوله على 311 درجة.

كما أعلنت الوزارة اسم الأول على الشعبة الأدبية (الدمج التعليمي)، حيث جاء الطالب أحمد شعراوي رفعت السيد، بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، في المركز الأول على مستوى الجمهورية، بعدما حقق مجموع 319 درجة.