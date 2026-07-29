«شبانة» يكشف موقف «عموتة» من استمرار «بن رمضان» في الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل التونسي محمد علي بن رمضان، وخطة الإدارة للتعاقد مع بديل له خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "محمد علي بن رمضان عنده عرض من الشمال القطري بقيمة 300 ألف دولار فقط، والمفاجأة أن الأهلي هيوافق، لكنه يسعى لرفع قيمة العرض إلى 500 ألف دولار مع وضع بنود إضافية".

وأضاف: "حسين عموتة لا يرغب في استمرار محمد علي بن رمضان مع الأهلي، واللاعب يشعر بذلك، خاصة أن المدير الفني غير مقتنع بمستواه البدني، وكان مصدومًا من أدائه، وهو ما يفسر تراجع مستواه خلال الموسم الماضي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الأهلي أنهى اتفاقه مع بديل محمد علي بن رمضان، وهو لاعب أفريقي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية".