قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء والصور.. أوائل الثانوية العامة 2025 - 2026 المكفوفين والدمج التعليمي
طهران تبرئ نفسها.. مصدر عسكري ينفي أي صلة لإيران بهجمات استهدفت السعودية
بعد الانتقادات .. إسلام صادق يرد على أزمة فترة الإعداد
النفط يشتعل.. هجوم إيراني مُفاجئ يرفع الأسعار ويهز الأسواق العالمية
رئيس شعبة المخابز: الدعم النقدي «مؤجل».. ونائب برلماني ينتقد قرار الدعم
«شبانة» يكشف موقف «عموتة» من استمرار «بن رمضان» في الأهلي
برلمانية تطالب باحترام خصوصية طلاب الثانوية العامة ووقف نشر النتائج
الأهلي يحسم صفقتين جديدتين .. ويغلق ملف محمد عبدالمنعم وعمر فايد
دعاء الفجر لتفريج الهموم.. أفضل الأدعية المستجابة بعد الفجر لزوال الكرب وقضاء الحوائج
لحماية 30 مليون طفل.. "تنظيمي الاتصالات" يطرح "شريحة الطفل" ببيئة تصفح آمنة
شلل جوي في أمريكا .. عُطل مُفاجئ يوقف جميع الرحلات قبل استئنافها مُجددًا
بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة» يكشف موقف «عموتة» من استمرار «بن رمضان» في الأهلي

بن رمضان
بن رمضان
محمد سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل التونسي محمد علي بن رمضان، وخطة الإدارة للتعاقد مع بديل له خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "محمد علي بن رمضان عنده عرض من الشمال القطري بقيمة 300 ألف دولار فقط، والمفاجأة أن الأهلي هيوافق، لكنه يسعى لرفع قيمة العرض إلى 500 ألف دولار مع وضع بنود إضافية".

وأضاف: "حسين عموتة لا يرغب في استمرار محمد علي بن رمضان مع الأهلي، واللاعب يشعر بذلك، خاصة أن المدير الفني غير مقتنع بمستواه البدني، وكان مصدومًا من أدائه، وهو ما يفسر تراجع مستواه خلال الموسم الماضي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الأهلي أنهى اتفاقه مع بديل محمد علي بن رمضان، وهو لاعب أفريقي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية".

الأهلي عموتة محمد علي بن رمضان بن رمضان مع الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل .. درجاتك على صدى البلد

ترشيحاتنا

الدكتور محمود سعيد

مدير معهد ناصر يكشف سر تميز مدينة النيل الطبية: مركز بحث علمي متكامل وتدريب مستمر للكوادر بأحدث المعايير العالمية

نشأت الديهى

نشأت الديهي : أحمد موسى كان يعاني من المرض في صمت .. والعمل عنده مقدس

مصر وافريقيا

التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات : توجيهات الرئيس السيسي عززت انفتاح القطاع الخاص على القارة

بالصور

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد