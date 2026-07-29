هنا الزاهد تشارك جمهورها بصورة من طفولتها عبر إنستجرام.. وتشابه كبير يخطف الأنظار | شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، جمعت فيها بين صورة لها من طفولتها وأخرى حديثة.

و أظهرت الصورة مدى التشابه بين ملامحها في المرحلتين،مما حازت على إعجاب متابعيها.



وكانت هنا الزاهد قد سجلت أحدث ظهور فني لها خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم “7 Dogs”، حيث أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى العمل، مؤكدة أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة وضخمة على مستوى الإنتاج والتنفيذ.

وضم فيلم “7 Dogs” مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، وهو من قصة المستشار تركي آل الشيخ.



