برلمانية تطالب باحترام خصوصية طلاب الثانوية العامة ووقف نشر النتائج

انتقدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، نشر نتائج الثانوية العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الطلاب أو أولياء أمورهم، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا للخصوصية.

وكتبت أميرة صابر عبر حسابها على فيسبوك: “مش قادرة أفهم إيه الخدمة في نشر نتيجة الثانوية العامة على منصات التواصل الاجتماعي من غير إذن ذوي الشأن”.

وتابعت: “يعني ليه أي حد يعرف نتيجة طالب عكس رغبته مثلاً أو رغبة أهله وعلى المشاع كده وده ممكن يسببله أو يسبب لأهله إيذاء أو ألم أو تنمر”.

وأضافت: “يعني البيان الرسمي للنتيجة المنشور علي منصة الوزارة يلزمه رقم جلوس او اسم رباعي مش مفتوح على البحري، ووفقاً لفهمي لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 فنتيجة الثانوية العامة تعتبر بيانا شخصيا وبيانات أطفال كمان لأن كتير من طلبة الثانوية العامة ممكن ميبكونش كملوا ١٨ سنة وقت ظهور النتيجة".

واختتمت: “مش عارفة بصراحة امتي ممكن يبقي الطبيعي في المجتمع الاعتبار الحقيقي للخصوصية”.