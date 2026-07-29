سلاف فواخرجي في ضيافة برنامج «من ماسبيرو» .. اليوم

تحل الفنانة سلاف فواخرجي ضيفة علي برنامج" من ماسبيرو" اليوم.

البرنامج من المقرر عرضه في تمام الساعة العاشرة مساءً، علي شاشة القناة الاولي، ويتولي محاورة سلاف فواخرجي الإعلامي رامي رضوان.

سلاف فواخرجي في ضيافة صدي البلد:

كرّم موقع صدى البلد النجمة السورية سلاف فواخرجي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات، ولإسهاماتها الكبيرة في الدراما والسينما العربية على مدار سنوات طويلة، حيث نجحت في تقديم العديد من الأعمال التي تركت بصمة مميزة لدى الجمهور العربي.

وجاء التكريم في أجواء احتفالية، بحضور أسرة موقع صدى البلد، وسط ترحيب كبير بالنجمة سلاف فواخرجي، التي أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن التقدير الذي يأتي من المؤسسات الإعلامية يمثل قيمة كبيرة لأي فنان، ويمنحه دافعًا للاستمرار وتقديم الأفضل.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمجمل أعمال سلاف فواخرجي، التي استطاعت عبر مشوارها الفني أن تقدم شخصيات متنوعة ومختلفة، جمعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والرومانسية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات الدراما العربية، بفضل موهبتها وحضورها المميز.





