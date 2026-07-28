محمد محسن يهنئ هبة مجدي بعيد ميلادها برسالة رومانسية

حرص الفنان محمد محسن على تهنئة زوجته الفنانة هبة مجدي بمناسبة عيد ميلادها، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، نشر فيه صورة تجمعهما، معبرًا عن حبه الكبير لها ومتمنيًا لها دوام السعادة والصحة.

هبة مجدي

وكتب محمد محسن في رسالته: “حبيبة حياتي كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وعيد ميلاد سعيد، ودائمًا ضحكتك منورة حياتنا، وكل عيد زواج وإنتِ معايا، وربنا يخليكي ليا ولدهب ولموسى، وكل حبايبك ويحفظك ويبارك لنا فيكي دايمًا.”

وتفاعل عدد كبير من متابعي الثنائي مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي حملت التهاني لهبة مجدي في عيد ميلادها، متمنين لهما دوام الحب والاستقرار الأسري.