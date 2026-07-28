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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نفاذ تذاكر فيلم كعكة الرئيس قبل عرضه الليلة بمهرجان عمان

فيلم كعكة الرئيس
فيلم كعكة الرئيس
محمد نبيل

شهد الفيلم العراقي “كعكة الرئيس” اقبالا كثيفا من جمهور مهرجان عمان السينمائي الدولي، حيث نفذت جميع تذاكر الفيلم للعرض المرتقبل مساء اليوم بحضور المخرج حسن هادي.

أحداث الفيلم تدور في عراق التسعينيات، عندما تجد لميعة ذات الأعوام التسعة نفسها مكلَّفة بخَبز كعكة عيد ميلاد الرئيس، لتبدأ رحلة بحث محمومة عن المكونات، فيما يخيم شبح العقاب فوق رأسها إن أخفقت.



في عراق التسعينيات، حيث يكافح الناس للبقاء وسط الحصار وشحّ الغذاء، يفرض صدام حسين على كل مدرسة في البلاد إعداد كعكة احتفاءً بعيد ميلاده. ورغم محاولاتها التملّص، تقع القرعة على لميعة ذات الأعوام التسعة. الآن، على الطفلة أن تستنفر كل ما لديها من ذكاء وخيال لتأمين مكوّنات كعكة شبه مستحيلة، وإلا وجدت نفسها في مواجهة عواقب لا طاقة لطفلة على احتمالها.حسن هادي كاتب ومخرج عراقي نشأ في جنوب العراق خلال سنوات الحرب، وراكم عبر مسيرته خبرة تمتد بين الصحافة والإنتاج والتدريس، من بينها عمله كمحاضر في برنامج الدراسات العليا للسينما بجامعة نيويورك. حاز زمالة غوثام–مارسي بلوم، وجائزة بلاك فاميلي للإنتاج، وجائزة مؤسسة سلون، وهو زميل مختبرات صندانس لعام 2022 والحائز في العام نفسه على جائزة صندانس/NHK. كما نال منحة SFFILM Rainin ومنحة معهد الدوحة للأفلام عن فيلمه الروائي الطويل الأول «مملكة القصب».

ويقدم برنامج المهرجان أفلاماً مختارة بعناية من الروائي العربي الطويل والوثائقي الطويل والروائي القصير، إلى جانب أفلام روائية طويلة غير عربية جرى انتقاؤها من بين ما يناهز 900 عملا مقدما.
 

وتعكس هذه الأعمال طيفاً واسعاً من الرؤى الفنّية والمقاربات السينمائية، وتتيح للجمهور الأردني مشاهدة أفلام قد لا تصل إلى الشاشات التجارية المحلية، إضافةً إلى برنامج واسع من الأنشطة الصناعية والفعاليات المخصّصة لصنّاع السينما.


ويستضيف المهرجان مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاداً وخبراء دوليين، مانحاً مساحة فريدة للحوار حول السينما المعاصرة وللاطلاع على أصوات جديدة استثنائية من العالم العربي وخارجه.

كعكة الرئيس فيلم كعكة الرئيس عروض مهرجان عمان

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