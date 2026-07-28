هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع مخلفات الرتش بشارع ترعة المنصورية | صور

واصلت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

حيث قامت الهيئة برفع مخلفات الهدم والبناء "الرتش" بشارع ترعة المنصورية التابع لحي الهرم في محافظة الجيزة، بحضور محمد صابر، مدير نظافة حي الهرم، الذي تابع سير الأعمال للتأكد من سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها اليومية بمختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة جميع المخلفات أولاً بأول، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.