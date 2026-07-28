محافظ الجيزة يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية لحلها

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

واستهل المحافظ اللقاء بتسليم عقدي عمل لحالتين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة في إطار اهتمام الدولة بتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة لتضرره من أعمال إنشاء عقارين مجاورين والتي تسببت وفقآ للشكوي في حدوث ميل بعقاره وظهور شروخ وتصدعات بعدد من الوحدات السكنية.

وعلى الفور وجّه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بعرض العقارات محل الشكوى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة الميدانية وإعداد تقرير فني عن حالتها الإنشائية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين مع مراجعة موقف التراخيص الخاصة بالعقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات بشارع ترسا بحي الطالبية والتي تضررت من قيام مالك محل كائن أسفل العقار الذي تقطن به بمحاولة إعادة تشغيل محل لبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص رغم سبق غلقه من قبل الحي.

ووجّه المحافظ رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للمحل وعدم السماح بممارسة النشاط المخالف مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وقطع المرافق عنه لمنع الانتفاع به بالمخالفة للقانون.

كما ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين بمنطقة العروبة بحي الطالبية لتضرره من تشغيل ورشة حدادة أسفل العقار الذي يقيم به دون الحصول على التراخيص اللازمة وما تسببه من إزعاج وآثار بيئية وصحية على السكان.

وعلى الفور وجّه المحافظ رئيس حي الطالبية بغلق وتشميع الورشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لعدم حصولها على التراخيص اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين وحقهم في بيئة آمنة.

كما شهد اللقاء مناقشة موقف تقنين عدد من الكيانات التعليمية غير المرخصة في ضوء جهود المحافظة للتصدي للمراكز والمنشآت التعليمية المخالفة التي تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية حفاظًا على جودة المنظومة التعليمية وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور وذلك في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم الدعم للجهات الجادة .

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور محمد جابر المستشار القانوني لمحافظة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ محمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، ورئيسي حي الطالبية والعجوزة، ومديري مديريتي التربية والتعليم والعمل، والإدارات المختصة.