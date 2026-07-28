عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي

وصل المغربي خليل أغمشي، أمس الاثنين، إلى القاهرة، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي يقوده المدير الفني المغربي الحسين عموتة، في إطار الاستعدادات لانطلاق المرحلة المقبلة التي يستهدف خلالها النادي المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ويأتي وصول أغمشي ضمن خطة إدارة الأهلي لاستكمال تشكيل الجهاز الفني الجديد، بعدما تم الاتفاق على توليه مهمة محلل الأداء، ليكون أحد العناصر الأساسية في الجهاز المعاون للمدرب الحسين عموتة، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مجال تحليل الأداء الفني باستخدام أحدث التقنيات والبرامج المتخصصة.

ومن المنتظر أن يبدأ خليل أغمشي مباشرة مهام عمله داخل القلعة الحمراء، من خلال إعداد تقارير فنية شاملة عن لاعبي الأهلي، تتضمن تقييمًا دقيقًا لأداء كل لاعب على المستويين الفردي والجماعي، مع تقديم تحليلات تفصيلية تساعد الجهاز الفني في الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل الفريق، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق أعلى درجات الجاهزية خلال الموسم الجديد.

كما سيضطلع محلل الأداء المغربي بمهمة إعداد ملفات فنية متكاملة عن منافسي الأهلي في مختلف البطولات التي سيشارك فيها الفريق، سواء في الدوري المصري الممتاز أو كأس مصر أو دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب أي بطولات أخرى يخوضها الفريق خلال الموسم، وذلك بهدف تزويد الجهاز الفني بجميع المعلومات الفنية والتكتيكية الخاصة بالمنافسين قبل المباريات.

وتتضمن التقارير التي سيعدها أغمشي تحليل طرق اللعب، وأبرز مفاتيح القوة، ونقاط الضعف، وتحركات اللاعبين، والكرات الثابتة، بالإضافة إلى أنماط البناء الهجومي والدفاعي لكل منافس، وهو ما يمنح الجهاز الفني رؤية فنية متكاملة تساعد في وضع الخطط المناسبة لكل مباراة.

ويعول الحسين عموتة بشكل كبير على دور محلل الأداء داخل جهازه الفني، في ظل اعتماده على التحليل الرقمي والفني كأحد الركائز الأساسية في إعداد الفريق، سواء فيما يتعلق بتطوير أداء اللاعبين أو دراسة المنافسين، وهو النهج الذي حقق من خلاله نجاحات كبيرة في تجاربه التدريبية السابقة.

ويواصل الأهلي خلال الفترة الحالية استكمال كافة الترتيبات الخاصة ببداية عمل الجهاز الفني الجديد، وسط حالة من التفاؤل داخل النادي بأن يسهم الاستقرار الفني واكتمال عناصر الجهاز المعاون في تجهيز الفريق بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع طموحات الجماهير في المنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم المقبل.

استراتيجية الأهلي

بدأت ملامح استراتيجية النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية تتضح بشكل كبير بعدما اتخذت الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة قرارًا بإغلاق ثلاثة من أبرز ملفات التعاقدات التي شغلت جماهير القلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت القرارات في إطار رغبة الجهاز الفني الجديد في إنهاء الجدل حول الصفقات غير المحسومة والتركيز على احتياجات الفريق الفعلية قبل انطلاق الموسم بدلًا من استمرار المفاوضات في ملفات تبدو فرص نجاحها محدودة.

وبات واضحًا أن الأهلي يسير وفق رؤية أكثر حسمًا تعتمد على السرعة في اتخاذ القرار وعدم استنزاف الوقت أو الموارد المالية في صفقات لا تتوافق مع المعايير الفنية والاقتصادية التي وضعها عموتة وإدارة الكرة.

سوق انتقالات الأهلي لم يصل إلى نهايته بعد إذ تواصل الإدارة دراسة عدد من الخيارات الأخرى لتدعيم بعض المراكز التي حددها الجهاز الفني باعتبارها أولوية قبل انطلاق الموسم.

وتنتظر جماهير الأهلي الإعلان عن الصفقات الجديدة لكن المؤكد أن المرحلة الحالية تشهد تغييرًا واضحًا في طريقة إدارة ملف التعاقدات حيث أصبحت الرؤية الفنية هي صاحبة الكلمة الأولى بينما تراجع الاعتماد على الصفقات التي تفرضها الأسماء أو الضغوط الجماهيرية.

وبهذا النهج يبدو أن الحسين عموتة بدأ بالفعل في رسم ملامح مشروعه داخل القلعة الحمراء واضعًا معايير جديدة لاختيار الصفقات عنوانها: الاحتياج الفني أولًا والجدوى الاقتصادية دائمًا.

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية، بالتوازي مع حسم قائمة الراحلين، من أجل توفير جميع احتياجات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار خطة النادي لتجهيز فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.