من السلام لـ الأهرامات.. مراحل “ولادة” ستاد النادي الأهلي

شهدت منطقة أهرامات الجيزة إعلان النادي الأهلي عن أكبر عقد استثماري في تاريخ الرياضة بالشرق الأوسط، وسط حضور لافت لعدد كبير من المسؤولين عن الرياضة المصرية وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي بيع حقوق تسمية ستاده الجديد للشركة في صفقة تعكس الطموح الكبير للمارد الأحمر الذي بدأ بفكرة في 2012 قبل أن يتحول الحلم لحقيقة في 2026.

مراحل “ولادة” ستاد النادي الأهلي

البداية كانت في عام 2012 خينما إعلان حسن حمدي رئيس النادي الأهلي البدء في بناء الاستاد خلال 3 إلى 4 أشهر بالتعاون مع شركة عالمية.

تعطل المشروع وظل مجرد فكرة بسب الأحداث التي شهدتها الرياضة وقتها مما عطل مسيرة الأهلي

عام 2017

الإعلان في عهد محمود طاهر رئيس النادي آنذاك عن وضع حجر الأساس وحاول بكل اتخاذ الخطوات الأولى في مشروع الاستاد

قبل أن يعود الاستاد لفكرة من جديد بسبب أليات التمويل وضمانات التنفيذ وعقبات كثيرة.

عامي 2019 - 2020

الاحتفال ببدء استخدام ملعب ستاد الأهلي وى السلام، وقتها قرر الأهلي شراء ستاد السلام كحل مؤقت بعد تعطل فكرة الاستاد

عامي 2020 و2021

الإعلان عن خطط استمرار المشروع ووضع حجر الأساس

يونيو 2024

الإعلان عن تفاصيل التصميم النهائي والتراخيص

فبراير 2025

إعلان تفاصيل التصميم والتراخيص في الشيخ زايد

يوليو 2026

إقامة حفل الإعلان عن الراعي وحقوق التسمية تحت سفح الأهرامات