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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من السلام لـ الأهرامات.. مراحل “ولادة” ستاد النادي الأهلي

ستاد الأهلي
ستاد الأهلي
عبدالله هشام

شهدت منطقة أهرامات الجيزة إعلان النادي الأهلي عن أكبر عقد استثماري في تاريخ الرياضة بالشرق الأوسط، وسط حضور لافت لعدد كبير من المسؤولين عن الرياضة المصرية وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي بيع حقوق تسمية ستاده الجديد للشركة في صفقة تعكس الطموح الكبير للمارد الأحمر الذي بدأ بفكرة في 2012 قبل أن يتحول الحلم لحقيقة في 2026.

مراحل “ولادة” ستاد النادي الأهلي

البداية كانت في عام 2012 خينما إعلان حسن حمدي رئيس النادي الأهلي البدء في بناء الاستاد خلال 3 إلى 4 أشهر بالتعاون مع شركة عالمية.

تعطل المشروع وظل مجرد فكرة بسب الأحداث التي شهدتها الرياضة وقتها مما عطل مسيرة الأهلي

عام 2017
الإعلان في عهد محمود طاهر رئيس النادي آنذاك عن وضع حجر الأساس وحاول بكل اتخاذ الخطوات الأولى في مشروع الاستاد 

قبل أن يعود الاستاد لفكرة من جديد بسبب أليات التمويل وضمانات التنفيذ وعقبات كثيرة.

عامي 2019 - 2020 
الاحتفال ببدء استخدام ملعب ستاد الأهلي وى السلام، وقتها قرر الأهلي شراء ستاد السلام كحل مؤقت بعد تعطل فكرة الاستاد 

عامي 2020 و2021
الإعلان عن خطط استمرار المشروع ووضع حجر الأساس

يونيو 2024 
الإعلان عن تفاصيل التصميم النهائي والتراخيص

فبراير 2025 
إعلان تفاصيل التصميم والتراخيص في الشيخ زايد

يوليو 2026
إقامة حفل الإعلان عن الراعي وحقوق التسمية تحت سفح الأهرامات

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