ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (109205) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص (1115) سائق تبين إيجابية عدد (37) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (480) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (155) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط (10) محكوم عليهم بإجمالى (13) حكما ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





