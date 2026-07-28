مركز الهناجر للفنون يستضيف عرض ومناقشة فيلم «الليلة الأخيرة» ضمن نادي كنوز السينما المصرية

في إطار برنامجه الهادف إلى إحياء التراث السينمائي المصري وتعزيز الوعي بقيمته الفنية، ينظم مركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاءً جديدًا من نادي كنوز السينما المصرية، يتضمن عرض فيلم "الليلة الأخيرة"، يعقبه نقاش وتحليل نقدي يقدمه الباحث والناقد محمد رمضان حسين، وذلك في السابعة مساء الجمعة 31 يوليو بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، والدخول مجاني.

فيلم الليلة الأخيرة:

ويُعد فيلم "الليلة الأخيرة" من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية، إذ تدور أحداثه في إطار نفسي مشوق حول سيدة تفقد ذاكرتها لتجد نفسها أمام واقع مختلف وحياة لا تتذكرها، في معالجة سينمائية تجمع بين التشويق والبعد الإنساني.

وقد شكّل الفيلم علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية لما تميز به من بناء درامي وأداء تمثيلي رفيع.

ويجسد نادي كنوز السينما المصرية رؤية صندوق التنمية الثقافية في إعادة تقديم الأعمال السينمائية الخالدة في سياق ثقافي ومعرفي يربط الجمهور بتاريخ الفن المصري، ويعزز ثقافة المشاهدة الواعية والنقدية، بما ينسجم مع توجهات وزارة الثقافة نحو صون التراث الفني وتوسيع دائرة الاستفادة منه لدى مختلف فئات المجتمع