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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاءات مع مسؤولين مصريين.. وفد حماس يصل القاهرة اليوم

قوافل مساعدات غزة
قوافل مساعدات غزة
محمد على

يتوجه اليوم الثلاثاء وفد حركة حماس إلى القاهرة اليوم، لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حسب بيان الفصائل الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ، وبخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.

كما ستتم مناقشة ضمان تطبيق جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب.

ويأتي هذا الحراك وسط خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي برعاية أمريكية.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في ظل استمرار القصف وإطلاق النار على مناطق مأهولة بالسكان.

وأفادت مصادر طبية بوصول إصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إثر إطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي شرق المدينة وسط قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقل مصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب استهداف مدرسة المزرعة الشرقية في دير البلح.

وفي جنوب القطاع، أطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي النار باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح، فيما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس لقصف مدفعي.

حركة حماس القاهرة مصر وقطر وتركيا ترامب

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