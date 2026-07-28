نقيب المعلمين: التعليم التكنولوجي ركيزة أساسية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة

شارك خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في افتتاح فعاليات معرض وملتقى (EDU GATE) فى دورته الـ 19، الذي انطلقت فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية والدولية والمؤسسات التعليمية.

وقام خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بجولة داخل المعرض، حيث اطلع على عدد من البرامج الأكاديمية والتخصصات الحديثة التي تقدمها الجامعات المشاركة، إلى جانب المبادرات التعليمية التي تستهدف إعداد وتأهيل الطلاب بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد الزناتي، أن منظومة التعليم في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل التوسع في التخصصات الحديثة وربط العملية التعليمية باحتياجات التنمية، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي أصبح أحد أهم محاور تطوير التعليم وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأضاف، أن ما تشهده مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات من تطور في البرامج التعليمية والتدريب العملي يعكس نجاح جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وشدد الزناتي على أهمية استمرار دعم التعليم وربطه بالتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات القادرة على قيادة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي، تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يتطلبها سوق العمل الحالي و المستقبلي، من خلال تحديث البرامج الدراسية، والتوسع في التخصصات البينية، وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.

وأضاف أن الجامعات تولي اهتماماً كبيراً بربط البحث العلمي بالصناعة والإنتاج، وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والجامعات التكنولوجية، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة، ويعزز دور الجامعات كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم تنافسية الدولة إقليميًا ودولي.